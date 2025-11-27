Горшков: «Отсутствие траурных повязок? У всех кроме Алипа они упали с рук»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков ответил на вопрос, почему у всех игроков сине-бело-голубых, кроме защитника Нуралы Алипа, не было траурных повязок в память о Никите Симоняне.

«Зенит» обыграл московское «Динамо» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

«У всех она упала с рук. Мы не успели выйти на поле, они скатились. В начале все в них вышли», — сказал Горшков.

По сумме двух матчей клуб из Санкт-Петербурга уступил «Динамо» со счетом 2:3 и опустился в путь регионов.