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27 ноября 2025, 23:55

Горшков: «Отсутствие траурных повязок? У всех кроме Алипа они упали с рук»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Зенита» Юрий Горшков ответил на вопрос, почему у всех игроков сине-бело-голубых, кроме защитника Нуралы Алипа, не было траурных повязок в память о Никите Симоняне.

«Зенит» обыграл московское «Динамо» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

«У всех она упала с рук. Мы не успели выйти на поле, они скатились. В начале все в них вышли», — сказал Горшков.

По сумме двух матчей клуб из Санкт-Петербурга уступил «Динамо» со счетом 2:3 и опустился в путь регионов.

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Кубок России
ФК Зенит
Юрий Горшков
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