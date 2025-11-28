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28 ноября 2025, 06:37

Степашин: «Вторая часть первого тайма с «Зенитом» мне не понравилась»

Евгений Козинов
Корреспондент

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Вторая часть первого тайма мне не понравилась. Второй тайм играли неплохо на самом деле. Могли и забить, были моменты. Не то что выстояли. Сыграли на равных с командой, которая намного богаче, скажем так. Впереди «Спартак» два матча. Никиту Павловича мы сегодня похоронили, поэтому, думаю, и его надо будет вспомнить», — приводит «КП Спорт» слова Степашина.

Московская команда по сумме двух встреч вышла в полуфинал пути РПЛ, где сыграет со «Спартаком». «Зенит» опустился в нижнюю сетку Кубка России, где встретится с «Балтикой».

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Источник: КП Спорт
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Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
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