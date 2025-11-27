Мостовой: «Лунев перед 11-метровым ударом сказал: «Что за липовый пенальти?»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Первый матч в Санкт-Петербурге завершился победой бело-голубых со счетом 3:1. По сумме двух игр «Динамо» вышло в полуфинал пути РПЛ, а сине-бело-голубые во втором этапе четвертьфинала пути регионов встретятся с «Балтикой».

«Двоякие впечатления. Вроде выиграли, но не прошли дальше. Особой радости нет. Лунев перед пенальти сказал: «Что за липовый пенальти?» Потом сказал: «Куда бить будешь?» — заявил Мостовой.