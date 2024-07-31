Защитник «Ростова» Вахания считает, что РПЛ для команды приоритетнее Кубка России

Защитник «Ростова» Илья Вахания считает, что РПЛ является приоритетным турниром для команды в текущем сезоне.

В рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1.

«Не согласен, что «Ростов» в матче с «Локомотивом» был немотивированным. Да, игра не удалась, но мы хотим побеждать в каждом матче, просто сегодня такой день. Ротация состава? Если вспомнить прошлый сезон Кубка, тогда тоже была ротация. Так мы добиваемся результата.

С «Локомотивом» не клеилась игра, особенно в первом тайме. Во втором чуть больше начало получаться, но этого было недостаточно. К сожалению, не создавали большое количество моментов для того, чтобы забить. Для «Ростова» Кубок России — второстепенный турнир?Наверное, в приоритете у команды чемпионат», — цитирует Ваханию «РБ Спорт».

Следующий матч «Ростов» сыграет на выезде против «Зенита» в рамках 3-го тура РПЛ. Игра состоится 3 августа, начало — в 17:30 по московскому времени.