«Спартак» и «Динамо» встретятся в рамках группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Кубка страны. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Динамо» можно в матч центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» читайте в нашем материале.

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