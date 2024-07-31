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«Броук Бойз» — «Квант»: смотреть трансляцию матча Кубка России

Broke Boys сыграют с «Квантом» в Кубке России 31 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Егор Шаповалов (ФК «Квант»).
Фото ФК «Квант»

Broke Boys встретятся с «Квантом» в рамках группового этапа пути регионов FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Матч состоится на стадионе «Центральный» в Одинцово. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Кубка страны. За ключевыми событиями противостояния Broke Boys — «Квант» можно следить в матч центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире эксклюзивно покажут на сайте matchtv.ru.

Прогноз на матч Кубка России Broke Boys — «Квант» читайте в нашем материале.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
31 июл, 18:00. Центральный (Одинцово)
Broke Boys
Квант

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