«Краснодар» — ЦСКА: трансляция матча Кубка России начнется в 19.30 мск
«Краснодар» и ЦСКА встретятся в матче Кубка России
«Краснодар» и ЦСКА встретятся в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 17 марта. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи «быков» и армейцев.
Следить за основными событиями и результатом игры «Краснодар» — ЦСКА можно также в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
Первая встреча клубов состоялась 4 марта в Москве и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.
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