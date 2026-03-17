«Краснодар» — ЦСКА: трансляция матча Кубка России начнется в 19.30 мск

«Краснодар» и ЦСКА встретятся в матче Кубка России

«Краснодар» и ЦСКА встретятся в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 17 марта. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи «быков» и армейцев.

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17 марта, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Следить за основными событиями и результатом игры «Краснодар» — ЦСКА можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Первая встреча клубов состоялась 4 марта в Москве и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.