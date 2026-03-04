Семин: «Может, под «быть плохим» Соболев имел в виду забивать мячи»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» эмоциональное празднование нападающего «Зенита» Александра Соболева после забитого гола «Балтике» (1:0) в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«В целом сложный матч выдался на тяжелом поле. Бразильцы из «Зенита» не приспособлены к таким условиям. Они играют на иных полях. «Балтика» хорошо была подготовлена тактически и физически, но выигрывает тот, кто забивает голы. Хороший мяч забили питерцы, Соболев сыграл в том моменте блестяще. Расцениваю его реакцию на гол как шутку. Может, под «быть плохим» Саша имел в виду забивать мячи», — сказал Семин «СЭ».

В сезоне-2025/26 Соболев провел за «Зенит» 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max