Мостовой: «У иностранцев сейчас такое состояние, что они могут делать, что хотят»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что иностранцы в российском футболе сейчас могут делать, что хотят.

«Не знаю, стоит ли на это обращать внимание, но я думаю, что стоит. У нас же кричали, что Сандро Шварц останется, а сейчас разговоры, что он уходит. Говорили, что Марио Фернандес наш получил российский паспорт, а он улетел. Возможно, и Ваноли покинет команду после финала.

Может ли на решение Ваноли повлиять победа в Кубке? Думаю, нет. Выиграет Кубок, могут сказать, что уехал чемпионом. Если проиграет, скажет, что ничего не получилось. У иностранцев сейчас такое состояние, что они могут делать, что хотят. Они и раньше так делали, когда их сюда пачками привозили и платили искусственные деньги», — сказал Мостовой «Газете.Ru».

Завтра, 29 мая, в «Лужниках» «Спартак» сыграет в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо». Начало встречи в 17.00 по московскому времени.