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Динамо — Краснодар: прямая трансляция, смотреть онлайн 19 августа 2026

«Динамо» — «Краснодар»: прямая трансляция Кубка России

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Жоау Батчи.
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 в среду, 19 августа. Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
19 августа, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

Отслеживать ключевые события встречи «Динамо» — «Краснодар» можно будет в матч-центре «СЭ».

Матч в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции на федеральном канале — в 20.40 мск. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru и онлайн-плаформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«Динамо» начало Кубок России с выездной победы над «Факелом» (1:0). После 1-го тура москвичи набрали 3 очка и перед встречей с «Краснодаром» занимают второе место в группе B.

«Краснодар» в 1-м туре сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и победил в серии пенальти (5:4). «Быки» набрали 2 очка и располагаются на третьей строчке группы B.

Кубок России: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости турнира в актуальном виде

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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