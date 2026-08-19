«Динамо» — «Краснодар»: прямая трансляция Кубка России
«Динамо» и «Краснодар» сыграют в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 в среду, 19 августа. Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени.
Отслеживать ключевые события встречи «Динамо» — «Краснодар» можно будет в матч-центре «СЭ».
Матч в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции на федеральном канале — в 20.40 мск. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru и онлайн-плаформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».
«Динамо» начало Кубок России с выездной победы над «Факелом» (1:0). После 1-го тура москвичи набрали 3 очка и перед встречей с «Краснодаром» занимают второе место в группе B.
«Краснодар» в 1-м туре сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и победил в серии пенальти (5:4). «Быки» набрали 2 очка и располагаются на третьей строчке группы B.
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