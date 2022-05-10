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«Я могу озолотиться и в «Динамо». Вроде неплохие премии за трофеи». Лещук — о конкуренции за место в основе

Голкипер «Динамо» Лещук заявил, что не планирует покидать московский клуб
Севастиан Терлецкий
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Владимир Пушкарев
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Георгий Скобликов
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук заявил, что его не сильно беспокоит тот факт, что он не имеет твердого места в основном составе команды из Москвы.

«Не думаю, что сильно сказался отъезд Воронина. Ушел один челоаек, за него надо играть. Выиграем трофей — его заслуга тоже

Понадобилось время, чтобы Евгеньев почувствовал игровой ритм. Ордец был основным игроком команды, его потеря сказалась

Показали свой уровень и самоотдачу. Поэтому мы и в финале.

Мне хочется постоянно играть. Надеюсь, так будет в будущем. Несмотря на стадию, кубок будет мой. А про чемпионат посмотрим. После тренировочного процесса на этой неделе станет понятно

У меня нет ответа, почему я не играю постоянно. Вопросы к Шварцу. Уверен, что мог бы играть в любой команде РПЛ. Но сейчас ситуация такова. Антон Шунин в последних играх не давал в себе усомниться. Не жалею, что продлил контракт, но были такие мысли

У «Зенита» есть хороший молодой вратарь, а я вратарь «Динамо». Никуда не собираюсь уходить, надо выиграть Кубок. Я могу озолотиться и в «Динамо», выиграв какой-нибудь трофей. Вроде неплохие премии за трофеи», — заявил Лещук.

Антон Шунин
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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