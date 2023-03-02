Полузащитник ЦСКА Кучаев: «Об итогах жеребьевки узнали в поезде»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал результаты жеребьевки полуфиналов Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы сыграют в матче 1/2 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

«За жеребьевкой следили в пути из Краснодара. В поезде и узнали, что в соперники достались «Крылья Советов». Будет непростое противостояние, но приложим все силы, чтобы продвинуться дальше по сетке турнира. Хочется идти дальше именно по Пути РПЛ. С «Крыльями» играть интересно, их тренер ставит атакующий футбол. Они играют в комбинационный футбол, как и мы, и такие матчи интересны зрителям. Важно, что ответная игра будет домашней: надеемся, поддержка трибун нам поможет решить исход противостояния в свою пользу», — приводит слова Кучаева пресс-служба ЦСКА.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.