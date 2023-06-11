Кафанов — о вратаре «Краснодара» на финал Кубка: «У Сафонова больше опыта. Агкацев в хорошей форме»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» оценил потенциал голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

— На финише сезона ворота «быков» в важных матчах с ЦСКА и «Ростовом» защищал Агкацев, а не Сафонов. Как думаете, Станислав на длинной дистанции уже в следующем сезоне может выиграть конкуренцию у Матвея?

— Если на Агкацева рассчитывать на длинной дистанции, то надо учитывать, что Стас свои голы еще не пропустил. Все равно, когда игры пойдут одна за другой, он будет ошибаться. Но при этом и будет расти. Прогрессировать. Если ему доверять и после первого же ляпа не сажать на лавку, он, конечно, станет сильнее.

— Какой потенциал у Агкацева?

— Станислава знаю давно. Наблюдал за его тренировками в молодежной сборной. Когда несколько раз ездил в «Краснодар» на тренировки к Матвею Сафонову, следил и за Стасом. Козырь Агкацева? Надежность. У парня очень крепкая психика, его сложно выбить из колеи. Он принимает правильные решения. Уже тогда было видно, что это добротный вратарь, который ждет своего часа, и если получит шанс, то он его использует.

— А кто сыграет за «Краснодар» в финале Кубка России против ЦСКА- Сафонов или Агкацев?

— Надо находиться внутри команды, чтобы точнее ответить на ваш вопрос. Конечно, опыта больше у Матвея. Несмотря на то что в конце сезона он пропустил встречи с ЦСКА и с нами, думаю, в финале Кубка он сможет показать свой максимум. Матвей, к слову, очень много сделал для команды, чтобы она оказалась в финале. Об этом не стоит забывать. Стас в хорошей форме, но у него меньше опыта. Ясно, что последнее слово за тренером.

Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 по московскому времени.

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