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10 июня, 22:52

Боков: «У ЦСКА получится обыграть «Краснодар», даже не доводя до дополнительного времени»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков считает, что московский клуб обыграет «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России.

«Последняя игра сезона, здесь все на кону. У «Краснодара» будет бешеная мотивация, но и у ЦСКА не меньше, сколько лет уже Кубок не брали. Сейчас идет перелом в футболе ЦСКА, и на нем желательно бы взять трофей. Мне кажется, у ЦСКА получится, даже не доводя до дополнительного времени. Думаю, что и минимальным счет не будет. Победа ЦСКА в два мяча», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках суперфинала FONBET Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что на игру продано более 46 тысяч билетов.

Источник: https://metaratings.ru/news/maksim-bokov-u-cska-poluchitsya-vyigrat-kubok-rossii-dazhe-ne-dovodya-do-dopolnitelnogo-vremeni-257714/
Максим Боков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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