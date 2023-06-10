Боков: «У ЦСКА получится обыграть «Краснодар», даже не доводя до дополнительного времени»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков считает, что московский клуб обыграет «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России.

«Последняя игра сезона, здесь все на кону. У «Краснодара» будет бешеная мотивация, но и у ЦСКА не меньше, сколько лет уже Кубок не брали. Сейчас идет перелом в футболе ЦСКА, и на нем желательно бы взять трофей. Мне кажется, у ЦСКА получится, даже не доводя до дополнительного времени. Думаю, что и минимальным счет не будет. Победа ЦСКА в два мяча», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках суперфинала FONBET Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что на игру продано более 46 тысяч билетов.