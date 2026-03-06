Газзаев: «Динамо» было на голову сильнее «Спартака» и могло добиться более внушительного результата»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком» (5:2) в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хочу начать с того, что, несмотря на позднее начало встречи, на стадионе было около 25 тысяч болельщиков. Интерес к матчу был очень высоким. Мы увидели настоящую и зрелищную игру двух принципиальных соперников. «Динамо» провело блестящий матч, было на голову сильнее «Спартака» и могло добиться более внушительного результата. Команда провела отличный матч с первой и до последней минуты и показала, что способна на очень многое. С чем я и поздравляю Ролана Гусева, уже вторую встречу подряд «Динамо» показывает хороший результат и хорошие качества игры. Очень приятно, что и молодые футболисты получают время на поле. Считаю это высокопрофессиональной работой», — сказал Газзаев «СЭ».

Бело-голубые забили четыре гола в течение 16 минут — с 67-й по 83-ю. Серия «Спартака» без побед в матчах с «Динамо» увеличилась до четырех матчей — два поражения и две ничьих.

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».