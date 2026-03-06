Воробьев прокомментировал победу «Локомотива» над «Арсеналом» в Кубке России

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев высказался о победе своей команды над тульским «Арсеналом» в четвертьфинале Пути регионов FONBET Кубка России. Встреча прошла 5 марта на «Арене Химки» и завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников.

«Была тяжелая игра с тульским «Арсеналом». Повели 2:0, потом дали шанс сопернику вернуться в игру. Сами себе создали проблемы, но самое главное — выиграли», — цитирует Воробьева «Чемпионат».

В полуфинале Пути регионов «Локомотив» встретится с «Крыльями Советов». Матчи этой стадии запланированы на середину марта 2026 года.

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