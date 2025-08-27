В «Сочи» сообщили, что Морено доставлен в больницу: «Жизни ничего не угрожает»

Спортивный директор «Сочи» Игорь Кудряшов рассказал «СЭ» о состоянии главного тренера команды Роберта Морено.

В конце матча 3-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:4) 47-летнему специалисту стало плохо, испанца под руки увели в подтрибунное помещение. Позднее комментатор встречи Роман Нагучев сообщил в эфире, что Морено находится в машине скорой помощи. После игры появилась информация о том, что тренер пережил гипертонический криз.

«Криз, отвезли на скорой в больницу. Жизни не угрожает ничего», — сказал Кудряшов «СЭ».

Морено возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года. В этом сезоне команда под его руководством одержала одну победу, потерпела семь поражений и один раз сыграла вничью во всех турнирах.

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