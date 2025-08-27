Тренера «Сочи» Морено увели в машину скорой помощи во время матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено покинул поле во время гола своей команды в матче группового турнира FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:4).

На 78-й минуте защитник сочинской команды Макар Чирков забил в ворота «быков». В трансляции показали, как в этот момент Морено под руки уводят в подтрибунное помещение. Комментатор матча Роман Нагучев сообщил, что испанского тренера сопроводили до машины скорой помощи.

Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой «Краснодара» со счетом 4:2.

После матча в «Сочи» сообщили, что 47-летний Морено перенес гипертонический криз и его на «скорой» отправили в больницу. Позднее в клубе добавили, что жизни тренера ничего не угрожает.

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