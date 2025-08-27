Тренер «Сочи» Морено перенес гипертонический криз по ходу матча с «Краснодаром»

В «Сочи» сообщили, что главный тренер команды Роберт Морено перенес гипертонический криз во время матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром».

Игра прошла в среду на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 4:2 в пользу «быков». В конце матча в трансляцию попал момент, как 47-летнего специалиста под руки уводят в подтрибунное помещение. Комментатор матча Роман Нагучев заявил в эфире, что Морено отправили в машину скорой помощи.

«Гипертонический криз, отправлен на скорой в больницу», — приводит matchtv.ru слова представителя сочинского клуба.

Морено возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года. В этом сезоне команда под его руководством одержала одну победу, потерпела семь поражений и один раз сыграла вничью во всех турнирах.