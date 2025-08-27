Врачи не выявили проблем со здоровьем у тренера «Сочи» Морено, испанец самостоятельно покинул больницу

Как стало известно «СЭ», врачи не обнаружили у главного тренера «Сочи» Роберта Морено проблем со здоровьем после домашнего матча группового турнира FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:4).

Специалисту стало плохо в конце второго тайма встречи, его под руки увели в подтрибунное помещение, а позднее доставили в одну из больниц Сочи.

47-летний испанец прошел обследование, врачи не выявили у тренера ничего серьезного и заключили, что ему не требуется госпитализация.

Морено сам покинул клинику.