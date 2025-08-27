В «Сочи» сообщили, что с главным тренером Робертом Морено все в порядке

Руководитель пресс-службы «Сочи» Антон Костров рассказал о состоянии здоровья главного тренера Роберта Морено.

В конце матча 3-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:4) 47-летнему специалисту стало плохо, испанца под руки увели в подтрибунное помещение. Позднее комментатор встречи Роман Нагучев сообщил в эфире, что Морено находится в машине скорой помощи. После игры появилась информация о том, что тренер пережил гипертонический криз.

«Будет заявление. Смею всех успокоить, с мистером все в порядке», — сказал Костров на послематчевой пресс-конференции.

Морено возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года. В этом сезоне команда под его руководством одержала одну победу, потерпела семь поражений и один раз сыграла вничью во всех турнирах.