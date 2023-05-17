В РФС подтвердили проведение финального матча FONBET Кубка России в «Лужниках»

В РФС подтвердили, что финальный матч Кубка России сезона-2022/23 пройдет на стадионе «Лужники».

«Главный матч года пройдет на главном стадионе страны. Финал Кубка России, как и планировалось, пройдет в «Лужниках». В соответствии с распоряжением Правительства, финал должен проходить на арене, которая оборудована системой для использования паспорта болельщика. Главная арена «Лужников» всем требованиям соответствует», — сообщили РИА Носоти со сслыкой на РФС.