В РФС подтвердили проведение финального матча FONBET Кубка России в «Лужниках»
В РФС подтвердили, что финальный матч Кубка России сезона-2022/23 пройдет на стадионе «Лужники».
«Главный матч года пройдет на главном стадионе страны. Финал Кубка России, как и планировалось, пройдет в «Лужниках». В соответствии с распоряжением Правительства, финал должен проходить на арене, которая оборудована системой для использования паспорта болельщика. Главная арена «Лужников» всем требованиям соответствует», — сообщили РИА Носоти со сслыкой на РФС.
Сегодня, 17 мая, состоится фианльный матч Пути регионов FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом». Победитель сыграет в суперфинале с московским ЦСКА. Ранее сообщалось, что на игре ожидается до 25 тысяч болельщиков.
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