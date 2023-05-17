Стали известны стартовые составы «Урала» и «Краснодара» на финальный матч Пути регионов FONBET Кубка России.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Кайо, Рамирес, Петров, Сперцян, Баньяц, Батчи, Ахметов, Кордоба.

«Урал»: Баклов, Эмерсон, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Мишкич, Егорычев, Сиссе, Юшин, Каштанов, Бикфалви.

Матч между командами пройдет 17 мая и начнется в 19.30 по московскому времени. Победитель сыграет в суперфинале с московским ЦСКА. Ранее сообщалось, что на игре ожидается до 25 тысяч болельщиков.