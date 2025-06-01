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1 июня 2025, 16:30

«Ростов» — ЦСКА: онлайн-трансляция финального матча Кубка России

«Ростов» и ЦСКА сыграют в Суперфинале Кубка России 1 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» и ЦСКА встречаются в Суперфинале FONBET Кубка России. Начало матча в Москве на стадионе «Лужники» в воскресенье, 1 июня, — в 18.00 по московскому времени.

Николай Комличенко&nbsp;&mdash; Игорь Акинфеев.«Ростов» — ЦСКА. Онлайн-трансляция финала Кубка России

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию суперфинала Кубка России. Ключевые события игры «Ростов» — ЦСКА можно отслеживать также в матч-центре на нашем сайте.

Игру в прямом эфире показывают каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира на федеральном канале — в 17.00 мск.

Кроме того, смотреть матч можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального телеэфира.

FONBET Кубок России. Суперфинал.
01 июня 2025, 18:00. Лужники (Москва)
Ростов
0:0
ЦСКА

ЦСКА выиграл Кубок России в 2023 году, в первом сезоне после реформирования формата на так называемую схему с двойным вылетом для клубов РПЛ. В предыдущем розыгрыше армейцы и ростовчане встречались в 1/4 финала, московский клуб тогда победил по сумме двух матчей (3:1).

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Кубок России
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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