В РФС объяснили отключение ВАР в матче «Спартак» — «Динамо»

В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» о сообщении в трансляции матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо» о том, что игра проходит без ВАР.

«Из-за технических проблем в первом тайме на матче «Спартак» — «Динамо» видеоарбитры не могли вести работу около полутора минут», — сообщили «СЭ» в пресс-службе коммуникаций.

На 30-й минуте матча в эфире трансляции появилась информация о том, что ВАР не действует в матче «Спартак» — «Динамо».

Две минуты спустя было объявлено, что видеоарбитры возобновили работу.

Победитель матча «Спартак» — «Динамо» выйдет в финал Пути регионов Кубка России, в котором встретится с победителем встречи «Локомотив» — «Ростов».