Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

29 апреля, 21:25

«Спартак» — «Динамо»: тренер красно-белых Сассо получил красную карточку за споры с судьей

Винченцо Сассо (второй слева) спорит с Павлом Кукуяном.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер-аналитик «Спартака» Винченцо Сассо получил красную карточку после первого тайма матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо».

После окончания первой половины встречи специалист вступил в спор с главным судьей Павлом Кукуяном, который принял решение удалить итальянца с поля. Главный тренер красно-белых Деян Станкович тоже участвовал в перепалке, но арбитр не стал наказывать его.

Винченцо Сассо работает в «Спартаке» с июля 2024 года, он пришел в клуб вместе со Станковичем.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Марцел Личка.«Спартак» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Динамо
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • vvi432

    Спартаковская борзота. Борова надо было удалять.

    29.04.2025

  • zel_co

    Денисов довёл тренеров до кондиции, поплыли сербы

    29.04.2025

  • Saypin

    Вопрос к Куку - а игра рукой Фернандеса это не вторая желтая, не?

    29.04.2025

  • RSMsouth

    А мне нравится как VAR то появляется то исчезает , чудеса

    29.04.2025

  • Sergey Sparker

    Зассал судейка удалить кабана!

    29.04.2025

  • Деметрио

    Не спорил он, просто что-то ляпнул. А следом удалять надо было Станковича. Но тогда нытье было бы не остановить!

    29.04.2025

  • Westham

    ну... у каждого своя правда... по-моему и туду и сюда чудит

    29.04.2025

  • Спринт

    .. удалять нужно идиотического колхозного глав.коуча за лоханное хамство .. Далеко не в первый раз быкует энтот невменосок тушинский.

    29.04.2025

  • Westham

    нормальный, ровный матч. роДные стали поитереснее в середине ( МЯЧ ДЕРЖАТ ИНТЕРЕСНЕЕ-НО КРЕАТИВА НЕМНОГ), Спартак побыстрее выбегает в атаки... оба гола пока не вытекают из логикии

    29.04.2025

  • andrrpetrov

    Толпой вышли! Разве это по правилам. Один орёт, другой посылает, чтобы не удалили главного.

    29.04.2025

  • george64

    Не, ну как еще терпеть такого судью, типа Кукуяна. Чуть ли не в открытую тянет Динамо. Что он о себе возомнил? Позорище!..

    29.04.2025

  • Saypin

    Сиди под стулом и не квакай.

    29.04.2025

  • olebar73

    Свинина мясная вечно чем-то недоволен.

    29.04.2025

    • «Спартак» — «Динамо»: Денисов забил автогол на 20-й минуте

    В РФС объяснили отключение ВАР в матче «Спартак» — «Динамо»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости