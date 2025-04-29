«Спартак» — «Динамо»: тренер красно-белых Сассо получил красную карточку за споры с судьей

Тренер-аналитик «Спартака» Винченцо Сассо получил красную карточку после первого тайма матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо».

После окончания первой половины встречи специалист вступил в спор с главным судьей Павлом Кукуяном, который принял решение удалить итальянца с поля. Главный тренер красно-белых Деян Станкович тоже участвовал в перепалке, но арбитр не стал наказывать его.

Винченцо Сассо работает в «Спартаке» с июля 2024 года, он пришел в клуб вместе со Станковичем.