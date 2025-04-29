«Спартак» — «Динамо»: Ливай Гарсия забил первый гол за красно-белых

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия вывел свою команду вперед в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо» — 2:1.

Форвард отличился на 50-й минуте после подачи в штрафную бело-голубых с левого фланга.

Гол в ворота «Динамо» стал для Гарсии первым в составе «Спартака». 27-летний форвард перешел в московский клуб из АЕК в феврале 2025 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 18,7 миллиона евро.

Матч против «Динамо» — 11-й для Гарсии за «Спартак».