29 апреля, 21:44

«Спартак» — «Динамо»: Ливай Гарсия забил первый гол за красно-белых

Ливай Гарсия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия вывел свою команду вперед в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо» — 2:1.

Форвард отличился на 50-й минуте после подачи в штрафную бело-голубых с левого фланга.

Гол в ворота «Динамо» стал для Гарсии первым в составе «Спартака». 27-летний форвард перешел в московский клуб из АЕК в феврале 2025 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 18,7 миллиона евро.

Матч против «Динамо» — 11-й для Гарсии за «Спартак».

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Марцел Личка.«Спартак» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Динамо
