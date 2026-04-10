В «Динамо» сообщили, что обратились в ЭСК по моменту с фолом Пальцева

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал «СЭ», что бело-голубые обратились в ЭСК РФС по итогам первого матча с «Краснодаром» (0:0) в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Действительно ли клуб обратился в ЭСК по моменту в матче с «Краснодаром», когда судья сначала удалил Пальцева за фол на Бителло, а потом отменил свое решение?

— Да. После игры я сказал, что мы внимательно посмотрим эпизод и примем решение. Если почитать мнения экспертов по данному моменту, то они полярные. Поэтому хотим получить оценку от ЭСК. Понятно, что, случись удаление, результат мог бы быть другим.

Игра команд проходила 8 апреля в Москве. В концовке первого тайма главный арбитр Иван Абросимов удалил Пальцева за фол на полузащитнике бело-голубых Бителло, однако после вмешательства ВАР судья изменил свое решение и показал Пальцеву желтую карточку.

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