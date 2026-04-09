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Дивеев — о поражении «Зенита» от «Спартака»: «Думал, что на следующий день эмоции улягутся, но нет»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:0, пенальти 6:7) во втором этапе полуфинала пути регионов FONBET Кубка России.

В серии пенальти у «Зенита» свои удары не реализовали Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.

«Я думал, что на следующий день эмоции немного улягутся, но нет. До сих пор какое-то полное опустошение. Но в футболе бывают и такие моменты. Поддерживаем с парнями Моста и особенно Даню Кондакова. Этот удар выдержим вместе. Будем сильнее», — написал Дивеев в своем Telegram-канале.

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Источник: Telegram-канал Игоря Дивеева
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Игорь Дивеев
РПЛ
ФК Зенит
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