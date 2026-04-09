Дивеев — о поражении «Зенита» от «Спартака»: «Думал, что на следующий день эмоции улягутся, но нет»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:0, пенальти 6:7) во втором этапе полуфинала пути регионов FONBET Кубка России.
В серии пенальти у «Зенита» свои удары не реализовали Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.
«Я думал, что на следующий день эмоции немного улягутся, но нет. До сих пор какое-то полное опустошение. Но в футболе бывают и такие моменты. Поддерживаем с парнями Моста и особенно Даню Кондакова. Этот удар выдержим вместе. Будем сильнее», — написал Дивеев в своем Telegram-канале.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max
Источник: Telegram-канал Игоря Дивеева
Новости