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Сегодня, 18:30

Кубок России, 5-й тур: четыре пенальти не назначены, не удалены два игрока

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В четырех матчах 5-го тура группового этапа Кубка России-2022/23 судьи допустили ошибки в ключевых эпизодах.

Во встрече «Урал» — ЦСКА (0:0, пен. 5:4) на 28-й минуте Артем Чистяков ошибочно не наказал хозяев поля пенальти за игру рукой Мингияна Бевеева. Он отставил руку в сторону и сыграл в площади ворот за голкипера, парировав удар. ВАР Иван Сиденков провел проверку и не вмешался в действия судьи.

В матче «Химки» — «Нижний Новгород» (1:1, пен. 1:3) на 90-й минуте арбитр Сергей Чебан ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота нижегородцев, когда Константин Шильцов в своей штрафной ударил по правой ноге Александра Долгова. ВАР Павел Шадыханов в действия судьи не вмешался.

В игре «Ахмат» — «Динамо» (2:1) на 70-й минуте Кирилл Левников не увидел, что Дмитрий Скопинцев нарушил правила в борьбе с Евгением Хариным (ударил соперника по левой ноге). Ответственность с Левниковым должен разделить его ассистент Егор Болховитин, который не помог арбитру.

На 90-й минуте этой же встречи Саба Сазонов с фолом остановил Александра Трошечкина, наступив ему шипами на голеностоп, и ошибочно избежал наказания 11-метровым ударом и вторым предупреждением, за которым должно было последовать удаление. Игра в Грозном проходила без использования видеоарбитров. Поэтому ошибки не были исправлены.

На 76-й минуте матча «Торпедо» — «Сочи» (1:1, пен. 2:4) после вмешательства ВАР Евгения Турбина арбитр Артур Федоров ошибочно не удалил сочинца Жоазиньо. В том эпизоде этот футболист, уходя на замену, вступил в конфликт с торпедовцем Артемом Самсоновым, повел себя агрессивно и ткнул соперника рукой в подбородок. Судья не квалифицировал данное поведение как агрессию и ограничился предупреждением, которое Жоазинью получил, уже покинув поле.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 0
Гана 0
Перерыв

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
11
8
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