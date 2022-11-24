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Сегодня, 18:29

Осинькин заявил, что «Крылья» не провалили ни один отрезок в матче со «Спартаком»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о победе команды над «Спартаком» (2:1) в пятом туре группового этапа Кубка России.

«Без доли везения невозможно выиграть у «Спартака». В этом матче моментов больше имел наш соперник. А месяц назад было все наоборот, но мы проиграли 2:5. Не могу сказать, что мы играли намного лучше в этот раз, но не провалили ни одного отрезка», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

«Крылья Советов» набрали 9 очков и вышли на второе место в группе. «Спартак» сохраняет первую строчку (12 очков).

В заключительном туре «Спартак» в гостях сыграет против «Зенита», а «Крылья» примут «Факел». Оба матча пройдут 27 ноября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-osin-kin-u-spartaka-nevozmozhno-vy-igrat-bez-doli-vezeniya/

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 0
Гана 0
Перерыв

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
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