«Урал» и «Химки назвали стартовые составы на матч Кубка России, Джикия — капитан подмосковного клуба

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Химок» на матч 7-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 16:00 по московскому времени.

«Урал»: Щербицкий, Морозов, Бардачев, Ионов, Итало, Ишков, Малькевич, Маргасов, Сунгатулин, Филипенко, Юсупов.

Запасные: Хрисанфов, Порохов, Арапов, Бевеев, Бегич, Воронов, Гогличидзе, Мосин, Чудин.

«Химки»: Обухов, Абдуллахи, Берковский, Джикия, Магомедов, Ориньо, Руденко, Садыгов, Фаринья, Фернандес, Хосонов.

Запасные: Кокарев, Оздоев, Корредера, Анджелкович, Голубович, Заболотный, Мирзов, Панченко, Степанов, Терехов, Филин.