«Урал» и «Химки» сыграют в Кубке России

«Урал» и «Химки» сыграют в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России в среду, 27 ноября. Игра начнется в 16.00 по московскому времени и пройдет на «Екатеринбург Арене».

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также посмотреть трансляцию матча Кубка России можно в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Екатерирбурге. Ключевые события и результат игры «Урал» — «Химки» также изучайте в нашем матч-центре.

«Урал» дошел до этой стадии плей-офф, вместе с другими клубами первой лиги начав свое выступление с четвертого раунда. Екатеринбуржцы обыграли «СКА-Хабаровск» (1:0), «Сокол» (3:1) и «Балтику» (1:0).

«Химки» заняли там третье место в группе D пути РПЛ после матчей против «Локомотива», «Ростова» и «Оренбурга».