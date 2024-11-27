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Сегодня, 15:51

Кечинов не уверен в победе «Спартака» над «Ростовом»: «Команда слишком непредсказуемая»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между красно-белыми и «Ростовом».

В первой игре победили ростовчане — 1:0.

«Обе команды будут на эмоциональном подъеме: «Спартак» — после разгрома «Локомотива», а «Ростов» — после победы над ЦСКА. Так что можно смело ожидать крайне зрелищный футбол, обязательно будут голы. Думаю, что время получат те футболисты, у которых его было немного в последних играх чемпионата: Хлусевич, Николсон, Пруцев и так далее. Вообще, «Спартаку» нужно обязательно брать реванш за первый матч. Но команда слишком непредсказуемая: они могут и шикарно выступить, как с «Локомотивом», и провалиться, как с «Краснодаром»», — сказал Кечинов «СЭ».

Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет в среду, 27 ноября, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало игры — 20.30 по московскому времени.

Денис Сафронов

Валерий Кечинов
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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