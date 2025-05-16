Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

16 мая 2025, 20:38

У болельщицы «Спартака» родился ребенок в день матча команды с «Ростовом»

Алина Савинова

«Спартак» сообщил о радостном событии в семье болельщиков московской команды.

Отмечается, что на матче красно-белых с «Ростовом» в финале пути регионов FONBET Кубка России у присутствующей на стадионе болельщицы Майи начались роды. В сопровождении мужа девушка отправилась в больницу, и через пару часов у пары родилась дочь, которую назвали Дарья.

«Мы в восторге, несмотря на досадный результат вчерашней игры. Этот день — памятный для нашей семьи! Спартак навсегда в нашем сердце!» — приводит пресс-служба «Спартака» слова папы новорожденной девочки Дмитрий.

Матч «Спартака» с «Ростовом» в Кубке России прошел в четверг, 15 мая, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершился поражением московской команды со счетом 1:2.

Источник: https://t.me/fcsmtg/21686
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В МО Ирана высказались по поводу сроков окончания операции США и Израиля
Карседо пожаловался на ВАР, игроков красно-белых назвали «неумными». Что произошло после матча «Сочи» - «Спартак»
Путешественник Конюхов стал просветителем года в сфере экологии премии «Знание»
Конфликт в Иране приводит к политическим и экономическим проблемам. Что пишут СМИ
В «Барселоне» скоро выберут нового президента. Кто может сместить Лапорту?
МВД возбудило уголовное дело против футбольного судьи Фисенко
Популярное видео
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • SuperDennis

    ==Также, уже после матча, папы новорожденной девочки Дмитрий сказал, что ребенка все-таки назовут не Дарья, а Роста. В честь победы Ростова, и Димитрия Ростовского!

    22.05.2025

  • Горын

    Как же не повезло ребнку с мамой.

    22.05.2025

  • Бананоид

    не щитово, надо было Максим назвать, или Спартакиада, ну или хоть Угальдой на худой конец... в следующем году переэкзаменовка на сектанта)))

    17.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Не иначе папа игрок спартака!

    17.05.2025

  • какого хера эта мартышка конченная поперлась на стадион на последней стадии беременности?

    16.05.2025

  • shpasic

    повезло ребятам - не увидели окончания этого матча.

    16.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Дар Божий! Поздравляю вас с новорожденной! Здоровья малышке и её родителям! Пы.сы. всех упырей на кол!

    16.05.2025

  • ФОКСИ

    Ненормальная тетя....., как и папаша ребенка.....

    16.05.2025

  • Millwall82

    хочется пошутить про "родила от тревоги и стресса раньше срока", но удачи молодой семье и здоровья дитю.

    16.05.2025

  • hant64

    Какая команда, такие и болельщики - ну разве нормальная женщина в конце беременности попрётся на стадион?

    16.05.2025

  • Ваня Ванечкин

    И назвала его РОСТИК!

    16.05.2025

  • zg

    Надо было во время матча объявить!Мож собрались бы и в девятером вытащили!9 игроков...9ый месяц...Символично!)Семье поздравления!)

    16.05.2025

    • «Спартак» обратился к болельщикам после вылета из Кубка России

    «Ростов» — ЦСКА: дата и время начала матча суперфинала Кубка России

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости