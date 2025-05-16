У болельщицы «Спартака» родился ребенок в день матча команды с «Ростовом»

«Спартак» сообщил о радостном событии в семье болельщиков московской команды.

Отмечается, что на матче красно-белых с «Ростовом» в финале пути регионов FONBET Кубка России у присутствующей на стадионе болельщицы Майи начались роды. В сопровождении мужа девушка отправилась в больницу, и через пару часов у пары родилась дочь, которую назвали Дарья.

«Мы в восторге, несмотря на досадный результат вчерашней игры. Этот день — памятный для нашей семьи! Спартак навсегда в нашем сердце!» — приводит пресс-служба «Спартака» слова папы новорожденной девочки Дмитрий.

Матч «Спартака» с «Ростовом» в Кубке России прошел в четверг, 15 мая, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершился поражением московской команды со счетом 1:2.