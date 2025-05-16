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16 мая 2025, 20:17

«Спартак» обратился к болельщикам после вылета из Кубка России

Алина Савинова

«Спартак» обратился к болельщикам после вылета московской команды из FONBET Кубка России.

В четверг, 15 мая, красно-белые на своем поле уступили «Ростову» (1:2) в финале пути регионов.

«Досада и разочарование — к сожалению, таким был вчерашний вечер. Безграничная благодарность каждому болельщику на стадионе и за его пределами, которые верили в команду до самой последней секунды матча. Обязаны стать сильнее ради вас», — говорится в сообщении «Спартака» в Telegram-канале.

В суперфинале Кубка России сыграют «Ростов» и ЦСКА. Решающий матч состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Источник: https://t.me/fcsmtg/21677
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