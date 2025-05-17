«Ростов» сыграет с ЦСКА в суперфинале Кубка России 1 июня

«Ростов» сыграет с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России сезона-2024/2025 в воскресенье, 1 июня. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые событий встречи «Ростов» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Суперфинал.

01 июня 2025, 18:00. Лужники (Москва)

Ростовчане в финале пути регионов обыграли «Спартак» со счетом 2:1. Армейцы в первом матче финала пути РПЛ уступили «Зениту» со счетом 0:2, а в ответной игре в серии пенальти победили сине-бело-голубых — 2:0 (4:3П).

Обладатель Кубка России прошлого сезона — санкт-петербургский «Зенит».