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«Тюмень» — «Алания»: смотреть трансляцию матча Кубка России онлайн

«Тюмень» и «Алания» сыграют в Кубке России 16 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Тюмень» и «Алания» сыграют в 5-м раунде FONBET Кубка России в среду, 16 октября на стадионе «Геолог» в Тюмени. Стартовый свисток — в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ» (начало эфира — в 16.50 мск), а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск» (по подписке).

За ключевыми событиями встречи «Тюмень» — «Алания» можно следить в нашем матч-центре.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
16 окт, 17:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
Алания

Соперники стартовали в Кубке России в 4-м раунде вместе с другими клубами первой лиги. На предыдущей стадии «Тюмень» обыграла «Челябинск» (2:0), «Алания» — медиафутбольный клуб «Амкал» (1:0).

ФК Алания (Владикавказ)
ФК Тюмень
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