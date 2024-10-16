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«Сочи» — «Волга» Ульяновск: смотреть трансляцию матча Кубка России онлайн

«Сочи» сыграет с ульяновской «Волгой» в Кубке России 16 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Сочи» сыграет с ульяновской «Волгой» в 5-м раунде пути регионов FONBET Кубка России в среду, 16 октября. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19.30 по московскому времени.

Встречу «Сочи» — «Волга» Ульяновск в прямом эфире покажут только на сайте matchtv.ru.

Ключевые события и результат игры «Сочи» — «Волга» Ульяновск доступны в матч-центре сайта «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
16 окт, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Волга Ул

Свой путь в Кубке России «Сочи» начал с 4-го раунда вместе с другими клубами первой лмиги. На предыдущей стадии сочинцы обыграли «Кубань Холдинг» (5:0).

Ульяновская «Волга» стартовала со 2-го раунда. Ульяновские футболисты прошли «Ладу-Тольятти» (2:0), кировское «Динамо» (7:0) и «Ротор» (1:1, пенальти — 4:3).

ФК Волга (Ульяновск)
ФК Сочи
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