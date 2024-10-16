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Сегодня, 16:00

«Родина» — «Спартак» Кострома: смотреть трансляцию матча Кубка России онлайн

«Родина» встретится со «Спартаком» в Кубке России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч 5-го раунда пути регионов FONBET Кубка России «Родина» — «Спартак» Кострома пройдет в среду, 16 октября. Игра состоится на «Сапсан Арене» в Москве и начнется в 17.00.

Игру в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Ключевые события встречи «Родина» — «Спартак» Кострома отслеживайте в матч-центр на сайте «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
16 окт, 17:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
Спартак Кс

«Родина» начала свой путь в Кубке России с 4-го раунда пути регионов вместе с другими клубами первой лиги. На этой стадии московская команда обыграла «Машук-КМВ» (3:0).

Костромской «Спартак» стартовал со 2-го раунда. Красно-белые прошли «2DROTS» (1:0), «Текстильщик» (1:1, пенальти — 4:3) и «Енисей» (1:0).

ФК Родина
ФК Спартак (Кострома)
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