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17 марта, 17:30

Туфрин: «Кубок России стал интереснее, посещаемость матчей возросла»

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Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением о новом формате FONBET Кубка России.

«Кубок стал интереснее, посещаемость матчей возросла. Посмотрите, на игру «Зенита» и «Динамо» пришло свыше 45 тысяч человек. Это при том, что был будний день, время начала матча — позднее, люди ночью возвращались домой. Но пришли. А главное, что пришли фанаты «Зенита». Из-за них на трибуне другая обстановка. Когда их нет, даже фанаты других команд порой заметнее на большом стадионе. Так было в матче чемпионата России со «Спартаком», когда красно-белых поддерживала группа болельщиков и их было слышно, — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов.

В Пути РПЛ действующий чемпион Кубка России ЦСКА сыграет против «Балтики», а «Зенит» встретится со «Спартаком».

В Пути Регионов «Ахмат» проведет игру с «Оренбургом», а соперником «Урала» стал «Локомотив». В оставшихся парах четвертьфинальной стадии «Химки» на своем поле примут «Ростов», а «СКА-Хабаровск» — московское «Динамо».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Кубок России
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