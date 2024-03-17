Туфрин: «Кубок России стал интереснее, посещаемость матчей возросла»

Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением о новом формате FONBET Кубка России.

«Кубок стал интереснее, посещаемость матчей возросла. Посмотрите, на игру «Зенита» и «Динамо» пришло свыше 45 тысяч человек. Это при том, что был будний день, время начала матча — позднее, люди ночью возвращались домой. Но пришли. А главное, что пришли фанаты «Зенита». Из-за них на трибуне другая обстановка. Когда их нет, даже фанаты других команд порой заметнее на большом стадионе. Так было в матче чемпионата России со «Спартаком», когда красно-белых поддерживала группа болельщиков и их было слышно, — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов.

В Пути РПЛ действующий чемпион Кубка России ЦСКА сыграет против «Балтики», а «Зенит» встретится со «Спартаком».