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17 марта, 19:07

Матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» пройдет на одном из пяти стадионов

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Стадион &amp;quot;Фишт&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», организаторы рассматривают пять вариантов для проведения матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между «СКА-Хабаровском» и «Динамо», который пройдет 2-4 апреля.

Дальневосточники еще надеются провести встречу в своем городе, однако подготовить поле из-за поломки системы подогрева за две недели будет крайне сложно. Ближайшие матчи Мелбет-Первой лиги армейцы проведут в Сочи на стадионе «Фишт».

Другие резервные стадионы у «СКА-Хабаровска»  «Кировец» в Санкт-Петербурге  и домашний стадион «Луча» во Владивостоке. Пятый вариант для кубковой встречи динамовская арена в Петровском парке.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК СКА-Хабаровск
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