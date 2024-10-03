Тренер «Спартака» Сакич — о матче с «Динамо»: «Никогда не видел Станковича настолько спокойным»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич в интервью «СЭ» высказался о своей эмоциональности.

— Во время матчей вы крайне эмоциональны, даже больше, чем Станкович.

— У меня такая роль. Когда тебя переполняют эмоции, это нормально. Бывает, что ведешь себе так.

— Даже в раздевалке?

— Там спокойнее. Но во время игры накал страстей становится выше. Поэтому, возможно, где-то перегибаю. Но что касается Станковича, никогда не видел его настолько спокойным, как в матче с «Динамо». Он ничего не говорил, но его удалили. Мне жаль, что так получилось.