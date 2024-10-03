Тренер «Спартака» Сакич заявил, что команда знала, как сыграет с «Динамо»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич в интервью «СЭ» подвел итоги матча 5-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Динамо» (3:2).

«Мы знали, что «Динамо» — большой клуб. Уже три раза за сезон сыграли с ними. Это был четвертый (включая товарищеский. — Прим. «СЭ»). Так что мы понимали, как они действуют, равно как и они все знали. Хорошая игра. Команда показала дух. Дважды пропускали, но в итоге сумели победить.

Это крутая победа, которая позволит нам немного выдохнуть и даст возможность спокойно подготовиться к следующим матчам», — сказал Сакич «СЭ».

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. В четвертьфинале красно-белые сыграют с «Ростовом». «Динамо» (8) идет вторым в квартете.