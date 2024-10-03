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Соболев: «Свой первый гол за «Зенит» посвящаю маме»

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»

Форвард «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона» (5:1).

— Конечно, хотел забить и должен был забивать больше, но, видимо, когда думаешь, что нужно забить, порой бывают такие промахи как в моменте с ударом головой, — приводит слова Соболева официальный сайт клуба. — Хорошо, что отличился, и думаю, что сейчас уверенность чуть-чуть прибавится. А так, самое главное, что команда побеждает.

— В таких случаях мы традиционно спрашиваем, кому вы посвящаете свой первый гол за «Зенит».

— Маме.

Александр Соболев (слева). А вот и первый гол за «Зенит»! Соболев забил в матче с «Акроном»

«Зенит» с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы D. «Акрон» с 8 очками располагается на второй позиции.

На счету Соболева 6 матчей за «Зенит», в которых он забил гол и сделал результативный пас.

Нападающий Александр Соболев (слева) забил дебютный гол за &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo; (5:1). Шоу-матч «Зенита»: первый гол Соболева, травма Глушенкова, Дзюба среди зрителей

Источник: Сайт Зенита
Александр Соболев
Кубок России
ФК Акрон
ФК Зенит
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