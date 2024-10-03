Соболев: «Свой первый гол за «Зенит» посвящаю маме»

Форвард «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона» (5:1).

— Конечно, хотел забить и должен был забивать больше, но, видимо, когда думаешь, что нужно забить, порой бывают такие промахи как в моменте с ударом головой, — приводит слова Соболева официальный сайт клуба. — Хорошо, что отличился, и думаю, что сейчас уверенность чуть-чуть прибавится. А так, самое главное, что команда побеждает.

— В таких случаях мы традиционно спрашиваем, кому вы посвящаете свой первый гол за «Зенит».

— Маме.

«Зенит» с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы D. «Акрон» с 8 очками располагается на второй позиции.

На счету Соболева 6 матчей за «Зенит», в которых он забил гол и сделал результативный пас.