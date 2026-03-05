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5 марта, 23:18

Мостовой о матче «Динамо» — «Спартак»: «Ошибка Джику — это безобразие»

Дарик Агаларов

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Динамо» над «Спартаком» (5:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Ничего не предвещало разгрома. Такое бывает. То, что сегодня никто не вылетал чуть убило противостояние. «Спартак» может проиграть, но все равно продолжить выступление. А по игре — один не добежал, второй не досмотрел, третий варежку разинул и все. Ошибка Джику — это вообще безобразие. Ясно, что он сейчас будет с поникший головой, бесполезно ему что-либо говорить. Он извинится и скажет: «Да, ребят, я виноват». Но «Динамо» стоит похвалить. Уже две победы. Посмотрим, что будет в чемпионате против ЦСКА», — сказал Мостовой «СЭ».

Бело-голубые забили четыре гола в течение 16 минут — с 67-й по 83-ю. Серия «Спартака» без побед в матчах с «Динамо» увеличилась до четырех матчей — два поражения и две ничьих.

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

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Александр Мостовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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