«Торпедо» одержало две из трех побед в сезоне в матчах с ЦСКА

«Торпедо» победило ЦСКА (1:0) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

Автозаводцы впервые выиграли под руководством Андрея Талалаева, который стал главным тренером команды 13 октября.

«Торпедо» победило в третий раз в сезоне-2022/23, при этом команда во второй раз за сезон оказалась сильнее ЦСКА. Команда обыгрывала армейцев (1:0) 17 сентября в 10-м туре РПЛ.

Еще одну победу «Торпедо» одержало 14 сентября в Кубке России над «Сочи» (3:1).