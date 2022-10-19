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19 октября, 22:42

«Торпедо» одержало две из трех побед в сезоне в матчах с ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Торпедо» победило ЦСКА (1:0) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

Автозаводцы впервые выиграли под руководством Андрея Талалаева, который стал главным тренером команды 13 октября.

«Торпедо» победило в третий раз в сезоне-2022/23, при этом команда во второй раз за сезон оказалась сильнее ЦСКА. Команда обыгрывала армейцев (1:0) 17 сентября в 10-м туре РПЛ.

Еще одну победу «Торпедо» одержало 14 сентября в Кубке России над «Сочи» (3:1).

Кубок России. Группа D
19 окт, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Торпедо М

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РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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