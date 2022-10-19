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ЦСКА — «Торпедо»: Мойзес и Смольников повздорили после финального свистка, Федотов их остановил

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футболисты ЦСКА и «Торпедо» (0:1) устроили стычку после финального свистка в матче Кубка России.

Сразу после завершения игры Мойзес и Игорь Смольников что-то эмоционально друг другу говорили. Затем игрок «Торпедо» немного толкнул армейца. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов остановил футболистов.

Главный арбитр встречи Антон Фролов не оставил без внимания инцидент и показал Смольникову желтую карточку, на что игрок сказал: «Это он начал. Почему мне?»

Игорь Смольников
Кубок России
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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