Томас Цорн — о дерби «Спартак» — ЦСКА: «Победители!»
4 марта 2020, 23:49
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн опубликовал в своем Instagram новые фотографии после победы красно-белых над ЦСКА (3:2) в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Победители дерби!» — написал Цорн в Instagram.
В полуфинале Кубка «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч пройдет 23 апреля.
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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи