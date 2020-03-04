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Томас Цорн — о дерби «Спартак» — ЦСКА: «Победители!»

4 марта 2020, 23:49
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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн опубликовал в своем Instagram новые фотографии после победы красно-белых над ЦСКА (3:2) в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Победители дерби!» — написал Цорн в Instagram.

В полуфинале Кубка «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч пройдет 23 апреля.

Спартак — ЦСКА

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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