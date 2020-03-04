Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн опубликовал в своем Instagram новые фотографии после победы красно-белых над ЦСКА (3:2) в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Победители дерби!» — написал Цорн в Instagram.

В полуфинале Кубка «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч пройдет 23 апреля.