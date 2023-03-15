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Тарханов: «Пенальти — это психология. Возможно, «Акрон» был спокоен, поэтому он и выиграл»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о поражении «Локомотива» от «Акрона» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:7).

«Все ведь дошло до пенальти. «Локомотив» мог бы выиграть, если бы Пиняеву удалось забить на последних минутах. Пенальти — это уже психология. Возможно, «Локомотив» был более напряжен, а «Акрон» спокоен, поэтому он и выиграл», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru

Ранее сообщалось, что железнодорожники нарушили регламент турнира, заявив на игру с «Акроном» капитана команды Дмитрия Баринова. Полузащитник не должен был принимать участие в матче, так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Однако тольяттинская команда не будет подавать протест на результат встречи.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10726109-tarhanov-prokommentiroval-porazhenie-lokomotiva-v-kubkovom-matche-s-akronom.html
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ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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